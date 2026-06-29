WÜRZBURG / FRAUENLAND UND ZELLERAU. Seit Samstagabend wird ein 46-jähriger Deutscher vermisst, der sich aufgrund seiner Orientierungslosigkeit möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Würzburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat sich Johannes Schmitt am Samstag, gegen 18:00 Uhr, von einer Familienfeier in der Eisenmannstraße entfernt und kehrte seither nicht an seine Wohnanschrift in der Brunostraße zurück.

Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 188 cm groß

Sehr schlanke Statur

Hat rötliche, kurze Haare

Hat einen auffälligen Rundrücken (Buckel)

Trägt eine Brille

Hat vermutlich ein hellgrünes Poloshirt, eine kurze, dunkelblaue Hose und schwarze Turnschuhe an

Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.