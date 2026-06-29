LANDAU A.D.ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Ein 65-jähriger Landauer erschien am Sonntag, 28.06.2026, bei der Polizeiinspektion Landau/Isar gegen drei unbekannte Männer.

Nach Angaben des Mannes war er gegen 23.00 Uhr auf dem Heimweg vom Landauer Volksfest. Etwa auf Höhe der Kirche in der Straubinger Straße sollen sich zunächst drei Männer ihm in den Weg gestellt und die Herausgabe seine Mobiltelefons sowie seiner Brieftasche gefordert haben.

Nachdem er vorgab, nichts bei sich zu haben, soll ihn einer der Männer zu Boden gestoßen und versucht haben, seine Brieftasche zu entwenden, was der 65-Jährige allerdings verhindern konnte. Das Trio entfernte sich in unbekannte Richtung; der Mann wurde leicht verletzt.

Personenbeschreibung

Zwei Männer sollen etwa 180 cm groß gewesen sein, schlanke Statur, ca. 15 -17 Jahre alt, kurze schwarze Haare, nach Angaben des 65-Jährigen könnte es sich um Syrer gehandelt haben. Vom dritten Tatverdächtigen liegt keine Personenbeschreibung vor.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Tel. 0871/9252-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Veröffentlicht: 29.06.2026, 10.20 Uhr