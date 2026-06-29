STARNBERG Ein 84-jähriger Mann ist am gestrigen Sonntag im Starnberger See ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei geht von einem Badeunfall aus.

Der Rentner mit deutscher Staatsbürgerschaft ging regelmäßig im Starnberger See baden, so auch noch in den späten Abendstunden des 28.06.2026. Aufgrund der späten Stunde sorgte sich die Familie jedoch zunehmend um ihn und verständigte die Polizei. Eingesetzte Rettungskräfte konnten den 84-Jährigen nur noch leblos auffinden und bergen. Sofortige Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und geht nach aktuellem Kenntnisstand von einem Badeunfall aus. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter ergaben sich nicht.