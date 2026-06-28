WÜRZBURG / SANDERAU. Seit Sonntagnachmittag wird ein 81-Jähriger aus seinem Seniorenheim vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich daher in einer hilflosen Lage befinden. Die Würzburger Polizei hofft auf Hinweise.

Der 81-Jährige wurde letztmals am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, in seinem Seniorenheim am Ludwigkai gesehen. Seitdem kehrte er nicht mehr zurück. Die Würzburger Polizei sucht zur Stunde nach ihm und hofft nun auch auf Hinweise aus Bevölkerung.

Er wird wie folgt beschrieben:

175 cm groß

75 kg

bekleidet mit orangefarbenem T-Shirt

graue kurze Haare

Hinweise nimmt die Polizei unter 0931/457-2230 entgegen.