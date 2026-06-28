LINDAU. Am heutigen 28.06.2026 wurde die 75. Nobelpreisträgertagung in Lindau feierlich durch Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eröffnet.

Die Veranstaltung, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt zusammenführt, fand unter strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen statt.

Der Besuch des Bundespräsidenten wurde durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd begleitet. Es kam zu keinerlei Zwischenfällen oder Störungen.

Die Nobelpreisträgertagung in Lindau ist ein bedeutendes Forum für den internationalen Austausch von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Ideen. Sie bietet eine einzigartige Gelegenheit für junge Forschende, mit renommierten Nobelpreisträgerinnen und -trägern in Kontakt zu treten und von deren Erfahrungen zu lernen. (PP Schwaben Süd/West)

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