MARKTSCHELLENBERG, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Samstagnachmittag, den 27. Juni 2026, wurde ein vermisst gemeldeter Mann im Bereich Untersberg tot aufgefunden, nachdem dieser in den Morgenstunden zu einer Bergtour aufgebrochen war. Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Raubling übernahm die Ermittlungen.

Am Nachmittag des 27. Juni 2026 wurde ein 57-jähringer Mann aus dem Salzburger Land durch seine Angehörigen bei der österreichischen Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er in den Morgenstunden über den Ostgrat auf den Untersberg klettern wollte und sich nicht zurückmeldete.

Durch die Alpine Einsatzgruppe Hallein wurde in Zusammenarbeit mit der Bergrettung Österreich und dem österreichischen Polizeihubschrauber eine augenscheinlich abgestürzte Person im Bereich des Untersbergs auf der deutschen Seite nahe der Staatsgrenze festgestellt und der Bayerischen Polizei mitgeteilt.

Durch die eingeflogene Notärztin des Rettungshubschraubers Christoph 14 konnte nur noch der Tod des 57-Jährigen festgestellt werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es im Bereich der ersten Kletterstellen aus bisher ungeklärter Ursache zum tödlichen Absturz des Mannes. Der erfahrene Bergsteiger war alleine und ungesichert unterwegs.

Die Leichenbergung erfolgte in Zusammenarbeit der Bergwacht Marktschellenberg, der Alpinen Einsatzgruppe Mitte der bayerischen Polizei und eines Polizeihubschraubers, der aufgrund eines weiteren tödlichen Bergunfalls in den Berchtesgadener Alpen bereits vor Ort war.

Die Ermittlungen werden durch einen Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe Mitte bei der Grenzpolizeiinspektion Raubling geführt. Hinweise auf eine mögliche Fremdbeteiligung liegen nicht vor.