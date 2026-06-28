LAUF A.D.PEGNITZ. (603) Am Sonntag (28.06.2026) endete ein Auffahrunfall auf der A9 bei Lauf a. d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) mit drei verletzten Personen. Ein Pkw war auf ein Wohnmobil aufgefahren, das daraufhin umkippte.



Gegen 13:00 Uhr fuhr ein Audi A4 auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Lauf/Hersbruck und Lauf-Süd auf ein vorausfahrendes Wohnmobil auf. Desen Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches nach einer Kollision mit der seitlichen Betonleitwand umkippte und stark beschädigt auf der Fahrbahn liegen blieb.

Sowohl der 35-jährige Fahrer des Audi als auch der 69-jährige Fahrer des Wohmobils und seine 66-jährige Beifahrerin, die von der Feuerwehr aus dem verunglückten Wohnmobil befreit werden musste, zogen sich bei dem Unfallgeschehen Verletzungen zu und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Streifen der Verkehrspolizei Feucht führten die Unfallaufnahme durch. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Die A9 in Fahrtrichtung München blieb zunächst vollständig gesperrt. Nachdem der Verkehr zwischenzeitlich über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, wurde der betroffene Abschnitt um kurz nach 15:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.



Erstellt durch: Michael Konrad