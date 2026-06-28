NÜRNBERG. (600) Am Samstagmorgen (27.06.2026) verletzte eine psychisch auffällige Frau in der Nürnberger Innenstadt drei Polizeibeamte. Die Polizei ließ die 40-Jährige vorläufig in einer Fachklinik unterbringen.



Die 40-jährige Deutsche befand sich gegen 08:00 Uhr in einem Hotel in der Steinbühler Straße. Da die Frau über Unwohlsein geklagt hatte, verständigte das Hotelpersonal einen Rettungswagen. Während der Behandlung durch den Rettungsdienst verhielt sich die Frau allerdings zunehmend unkooperativer, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde.

Als eine zwischenzeitlich eingetroffene Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte eine Identitätsfeststellung durchführte, rannte die 40-Jährige unvermittelt aus der Lobby. Während die Beamten versuchten, zu verhindern, dass die Frau auf die Fahrbahn der Steinbühler Straße lief, schlug diese zunächst einem 29-jährigen Polizisten ins Gesicht. Letztlich setzte sich die 40-Jährige ihre Gegenwehr bis zur anschließenden Fesselung fort. Der 29-jährige Polizeibeamte und sein 31-jähriger Kollege erlitten leichte Verletzungen.

Aufgrund der festgestellten psychischen Auffälligkeiten, entschieden sich die Beamten, die Frau in einer Fachklinik unterbringen zu lassen. Als die Polizisten die 40-Jährige zu diesem Zweck zum Rettungswagen brachten, biss diese einem 23-jährigen Polizeibeamten in den Oberschenkel, der hierdurch ebenfalls leichte Verletzung erlitt.

Unabhängig von der vorläufigen Unterbringung leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein. Der Tatvorwurf lautet unter anderem tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Körperverletzung.



Erstellt durch: Michael Konrad