BRUCKBERG/BACHHORN, LKR. LANDSHUT. Aus bislang unbekannten Gründen geriet am 28.06.26, gegen 03:40 Uhr, eine Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs in Brand. Personen und Tiere waren nicht in Gefahr. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Derzeit finden Löscharbeiten der alarmierten Feuerwehren statt.

Zur Brandursache kann bislang keine Aussage gemacht werden. Aufgrund des noch laufenden Einsatzes kann keine Einschätzung zum entstandenen Schaden getroffen werden. Nach polizeilichem Erstzugriff durch Kräfte der PI Landshut wird die weitere Sachbearbeitung, insbesondere zur Ermittlung der noch unbekannten Brandursache, der KPI Landshut übertragen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Unnasch, PHK, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 28.06.2026, 04:40 Uhr