89-Jährige vermisst – Polizei bittet um Hinweise

KITZINGEN. Seit den Freitagabendstunden wird eine 89-jährige Seniorin vermisst. Nachdem sich die Seniorin in einer hilflosen Lage befinden könnte, hat die Kitzinger Polizei intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Die Beamten setzen dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuletzt wurde die Vermisste am frühen Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, an ihrer Wohnanschrift in Kitzingen gesehen. Wo sie sich seitdem aufhält, ist unklar. Fest steht, dass auch ihr blauer Pkw, Mazda, nicht zu Hause geparkt ist. Sie dürfte somit mit dem Wagen unterwegs sein.

Sie ist unter anderem auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Über ihre Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens ist nichts bekannt.

Hinweise bitte über Notruf 110 oder an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/1410.