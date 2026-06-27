STARNBERG: Ein junger Mann ist am gestrigen Freitag, den 26.06.2026, im Starnberger See ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei geht von einem Badeunfall aus.

Der 23-jährige Mann mit georgischer Staatsbürgerschaft hielt sich gemeinsam mit einem 26-Jährigen auf einem Boot auf. Der Jüngere der beiden sprang gegen 17:50 Uhr ins Wasser und ging kurze Zeit später unter. Rettungsversuche mehrerer Zeugen blieben erfolglos. Eingesetzte Taucher konnten den 23-Jährigen in rund acht Metern Tiefe nur noch tot auffinden und bergen.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Badeunfall aus. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter haben sich nicht ergeben.