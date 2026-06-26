GEMEINDEFREIES GEBIET, LKR. TRAUNSTEIN. Am Freitagnachmittag, 26. Juni 2026, kam ein 68-jähriger Mann im Chiemsee ums Leben. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein deutet alles auf einen tragischen Unglücksfall hin.

In Begleitung einer Angehörigen war ein 68-jähriger Mann am Freitag (26. Juni 2026), gegen 14.40 Uhr, mit einem Elektroboot auf dem Chiemsee. Nach derzeitigen Erkenntnissen bereitete sich der Mann darauf vor, vom Boot aus schwimmen zu gehen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei ins Wasser. Kurz darauf verlor ihn seine Angehörige aus den Augen.

Badegäste wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten den Rettungsdienst sowie die Polizei. Einsatzkräfte der DLRG und der Wasserwacht Prien konnten den Mann noch am selben Abend leblos im Wasser lokalisieren und bergen. Ein hinzugezogener Arzt konnte nur noch den Tod des 68-Jährigen mit Schweizer Staatsangehörigkeit feststellen.

Die Angehörige des Verstorbenen wurde umgehend durch ein Kriseninterventionsteam betreut.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm vor Ort die Ermittlungen in dem Fall. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gehen die Ermittler von einem tragischen Unglücksfall aus.