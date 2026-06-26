TUTZING, LKRS. STARNBERG.Bei einem Brand in Tutzing wurden in der Nacht auf den heutigen Freitag mehrere Fahrzeuge und ein Carport zerstört. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 23:50 Uhr waren die Rettungskräfte über den Brand am Primelweg informiert worden. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte wurden vier nebeneinander in einem Carport parkende Fahrzeuge im Vollbrand festgestellt. Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen brannte ein weiterer Wagen vollständig aus, drei Pkw auf dem Nachbargrundstück wurden durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt.

Den Einsatzkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus zu verhindern, an dem Gebäude entstanden vergleichsweise geringe Schäden.

Spezialisten der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck führten am heutigen Freitag erste Untersuchungen zur Ermittlung der Brandursache durch. Hinweise auf ein vorsätzliches Verhalten ergaben sich bislang nicht. Der Gesamtschaden beträgt etwa 80 000 Euro, verletzt wurde niemand.