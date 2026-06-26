Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Hochfeld – Im Zeitraum von Samstag (20.06.2026), 17:00 Uhr bis Dienstag (23.06.2026), 12:30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte ein Täter ein Auto in der Straße Am Silbermannpark.
Der oder die unbekannten Täter zerkratzen die linkte Fahrzeugseite eines in einer Tiergarage abgestellten roten Mercedes.
Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
Innenstadt – Im Zeitraum von Mittwoch (24.06.2026), 21:30 Uhr bis Donnerstag (25.06.2026), 07:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke Specialized von einem Fahrradständer in der Nagahama-Allee.
Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
Haunstetten - Am Donnerstag (25.06.2026), kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährigen Autofahrerin und einer Straßenbahn in der Haunstetter Straße.
Gegen 17:00 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Süden. An der Kreuzung Höhe Bürgermeister- Ulrich-Straße wollte die Frau abbiegen.
Hierbei übersah sie offenbar die Straßenbahn, die entlang der Haunstetter Straße neben ihr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde bei dem Unfall eine 42-Jährige Frau in der Straßenbahn verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun gegen die 24-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.
Die 24-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Die 42-Jährige hat die eritreische Staatsangehörigkeit.
Pfersee – Am Donnerstag (25.06.2026), gegen 23:45 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit einem E-Scooter in der Augsburger Straße.
Bei einer Kontrolle durch die Polizei konnte bei dem Fahrer eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.
Die Polizei unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 41-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge Alkohols.
Der 41-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.
Hiltenfingen – Am Freitag (25.06.2026), gegen 15:30 Uhr, geriet ein Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Buchenstraße in Brand.
Die Feuerwehr löschte den Brand.
Es wurden keine Personen verletzt.
Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.
Ersten Erkenntnissen nach, handelt es sich bei der Brandursache um glimmende Rückstände aus einer Feuerschale.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.
Gersthofen – Am Freitag (25.06.2026), gegen 14:30 Uhr, geriet eine Lagerhalle in der Augsburger Straße in Brand.
Die Feuerwehr löschte den Brand.
Es wurden keine Personen verletzt.
Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 – 30.000 Euro geschätzt.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Königsbrunn – Im Zeitraum von Samstag (20.06.2026), 19:00 Uhr bis 19:30 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Rucksack von einer Liegefläche am Ilsesee.
Die im Rucksack befindlichen Elektrogeräte konnten durch die 17-Jährige Eigentümerin kurze Zeit später am Lauthersee beschädigt aufgefunden werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung.
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