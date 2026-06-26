Hochfeld – Im Zeitraum von Samstag (20.06.2026), 17:00 Uhr bis Dienstag (23.06.2026), 12:30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte ein Täter ein Auto in der Straße Am Silbermannpark.

Der oder die unbekannten Täter zerkratzen die linkte Fahrzeugseite eines in einer Tiergarage abgestellten roten Mercedes.

Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.