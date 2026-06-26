NITTENAU, LKR. SCHWANDORF. Am frühen Freitagmorgen, 26. Juni, führte ein Hinweis zur Festnahme einer verdächtigen Personen in einem Waldstück bei Nittenau. Dabei wurde hochwertiges Diebesgut sichergestellt, das nach derzeitigem Ermittlungsstand mit mehreren Aufbrüchen von Baucontainern in der Region in Zusammenhang stehen könnte. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach dem Eingang von Hinweisen auf mehrere verdächtige Personen in einem Waldstück bei Nittenau wurden am Freitag, 26. Juni 2026, in den frühen Morgenstunden mehrere Streifen der Polizeiinspektion Burglengenfeld sowie der Polizeistation Nittenau zum Einsatzort entsandt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungs- und Suchmaßnahmen konnte ein 35-jähriger Rumäne angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Zudem stellten die Einsatzkräfte hochwertiges Diebesgut sicher. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht der Verdacht, dass dieses mit mehreren Aufbrüchen von Baucontainern in der Region in Verbindung stehen könnte. Die Zuordnung der sichergestellten Gegenstände zu einzelnen Straftaten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach aktuellem Ermittlungsstand befanden sich insgesamt drei verdächtige Personen im Bereich des Waldstücks. Während eine Person vorläufig festgenommen werden konnte, dauern die Fahndungsmaßnahmen nach zwei weiteren Personen weiterhin an. Zur Unterstützung der Fahndung kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg führt derzeit umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Einsatzort durch und führt die Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Burglengenfeld.

Wer verdächtige Gegenstände in einem der Waldstücke im Bereich Nittenau auffindet, insbesondere mit ähnlichem Aussehen analog des übermittelten Lichtbildes, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Amberg unter der Tel. Nr.: 09621/890-0 oder jeden anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht am 26. Juni um 13:11 Uhr