Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

PRESSIG, LKR. KRONACH. Ermittler der Kriminalpolizei Coburg deckten am Mittwoch im Gemeindebereich Pressig ein mutmaßliches Drogengeschäft auf. Gegen drei Tatverdächtige erließ ein Ermittlungsrichter inzwischen Haftbefehle.

Im Zuge laufender Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg ergaben sich Hinweise auf eine bevorstehende Übergabe von Betäubungsmitteln. Am Mittwoch, kurz nach 13 Uhr, kontrollierten Beamte ein Fahrzeug mit zwei mutmaßlichen Lieferanten im Alter von 27 und 28 Jahren aus Sachsen. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten zunächst eine kleinere Menge Methamphetamin. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Im Rahmen der Ermittlungen war auch ein 40-jähriger Mann aus Pressig in den Fokus der Ermittler geraten. Diesen kontrollierten die Beamten ebenfalls. In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Einsatzkräfte 100g Methamphetamin, das er zuvor von den beiden Männern bekommen haben soll.

Die Kriminalpolizei Coburg übernahm in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg die weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang veranlassten die Ermittler auch Wohnungsdurchsuchungen im Raum Leipzig. Dabei stellte die sächsische Polizei diverse Speichermedien sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg führten die Beamten die drei deutschen Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kronach vor. Dieser erließ gegen alle drei Untersuchungshaftbefehle. Die Männer befinden sich inzwischen in Justizvollzugsanstalten.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Coburg wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Gegen den 27-Jährigen wird zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.