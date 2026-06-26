NÜRNBERG. (593) Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen am Donnerstagnachmittag (25.06.2026) einen 29-jährigen Mann im Bereich des Westtors fest. Er führte mutmaßliches Methamphetamin mit sich und war mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs.



Gegen 14:40 Uhr unterzogen die Beamten den 29-jährigen Deutschen im Bereich des Westtors einer Personenkontrolle. Hierbei beobachteten sie, wie der Mann eine kleine Druckverschlusstüte zu Boden fallen ließ. Die Tüte enthielt mutmaßlich Methamphetamin (Crystal).

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das vom 29-Jährigen mitgeführte Fahrrad als gestohlen gemeldet war.

Die Einsatzkräfte stellten das Fahrrad sowie das mutmaßliche Methamphetamin sicher. Gegen den Mann leiteten sie Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird der Beschuldigte im Laufe des Freitags (26.06.2026) dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Alexander Greil