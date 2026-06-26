WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Mittwoch, den 24.06.2026, kam es in Wallersdorf zu einer Geldübergabe nach einem sogenannten Schockanruf. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 14:00 Uhr erhielt eine 90-jährige Dame einen Anruf eines bislang unbekannten Täters, welcher vortäuschte, dass es zu einem Unglücksfall mit ihrem Kind gekommen sei und zur Abwendung möglicher strafrechtlicher Konsequenzen eine Geldzahlung erforderlich wäre.

Durch geschickte Gesprächsführung sowie das Einspielen eines Kinderweinens am Telefon gelang es dem Täter, die Angerufene zur Herausgabe von Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Eurobereich zu bewegen. Im weiteren Verlauf wurde das Geld gegen 15:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Abholer an der Wohnanschrift der Angerufenen entgegengenommen. Dieser entfernte sich anschließend über die Straße "Marktplatz" in Richtung der Plattlinger Straße.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 30 Jahre alt

ca. 165 cm groß

schlanke Statur

langärmliges dunkles Oberteil

dunkle lange Hose

dunkelblaue Bauchtasche

keine Brille, kein sichtbares Tattoo, kein Piercing

Zeugenaufruf

Wer zum genannten Zeitpunkt, insbesondere im Bereich Lagerhausstraße, Bahnhofstraße, der Straße "Marktplatz", der Plattlinger Straße oder im Bereich des Bahnhofs in Wallersdorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zur Identität des Abholers geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landau a.d. Isar unter der Telefonnummer 09951/9834-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 26.06.2026, 12:15 Uhr