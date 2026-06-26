EMMERING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK. Gestern Nachmittag (25.06.2026) wurde der leblose Körper eines jungen Mannes aus dem Emmeringer See geborgen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck von einem tragischen Badeunfall aus.

Nachdem der Polizei mitgeteilt wurde, dass am Ufer des Emmeringer Sees bereits seit geraumer Zeit Kleidung liegt, wurden entsprechende Suchmaßnahmen eingeleitet. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nach kurzer Suche eine leblose Person in neun Metern Tiefe feststellen und bergen. Bei dem Ertrunkenen handelt es sich um einen 24-jährigen Ugander, der im Landkreis Fürstenfeldbruck wohnte.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Anhaltspunkte für eine todesursächliche Fremdeinwirkung haben sich bislang nicht ergeben.