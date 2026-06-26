WALSDORF, LKR. BAMBERG. Ein aufmerksamer 69-jähriger Mann durchschaute einen Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte. Die Kriminalpolizei Bamberg konnte daraufhin zwei Täter festnehmen. Für sein vorbildliches Handeln erhielt er nun eine besondere Würdigung durch das Polizeipräsidium Oberfranken.

Betrüger hatten versucht, einen Mann aus Walsdorf unter dem Vorwand einer angeblichen Einbruchserie zur Übergabe von Wertgegenständen zu bewegen. Der Angerufene erkannte jedoch frühzeitig die Absichten der Täter und handelte besonnen. Er hielt den Kontakt gezielt aufrecht und verständigte gleichzeitig die Polizei.

Im weiteren Verlauf nahmen Beamte zwei deutsche Tatverdächtige, eine 31-Jährige und deren 34-jährigen Begleiter, fest. Die beiden wurden am Folgetag dem Richter vorgeführt und befinden sich seitdem in Haft.

Für sein umsichtiges und couragiertes Handeln erhielt der 69-Jährige nun am Donnerstag, 25. Juni 2026, vom Leiter der Polizeiinspektion Bamberg-Land und der Leiterin der Kriminalpolizei Bamberg ein Dankschreiben des Polizeipräsidenten Armin Schmelzer, mit dem sein vorbildliches Verhalten gewürdigt wurde.