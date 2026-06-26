IMMENSTADT IM ALLGÄU. Am Donnerstagnachmittag, 25.06.2026, geriet ein 85-jähriger Mann beim Schwimmen im Großen Alpsee in eine medizinische Notlage und tauchte unter. Zeugen alarmierten umgehend die Rettungskräfte.

Die Wasserwacht barg den Mann etwa 30 Minuten später aus dem Wasser. Der Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 85-Jährigen feststellen. Neben der Wasserwacht waren drei Rettungshubschrauber, die Feuerwehr und die Polizei im Einsatz. (PI Immenstadt)

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