LANDSHUT. Der Aufenthaltsort des seit Montag, 22.06.2026, vermissten, 16-jährigen Mädchens aus Landshut konnte in den Abendstunden des heutigen Donnerstages, 25.06.2026, ermittelt werden. Das Mädchen ist wohlauf. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Damm, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 25.06.2026 um 23:30 Uhr