In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 25.Juni, bemerkte ein 59-jähriger Zeuge in Pielenhofen im Bereich eines Sägewerks eine verdächtige Person. Bei dem Versuch, Altholz in Brand zu setzen, schritt der Unbeteiligte couragiert ein, verständigte die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der vorläufig festgenommene 32-jährige Deutsche wurde durch Beamte des polizeilichen Einzeldienstes übernommen und ist bereits durch unterschiedliche Delikte polizeilich auffällig gewesen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat gegen ihn ein Ermittlungsverfahren mit dem Verdacht der versuchten Brandstiftung eingeleitet. Die örtlichen Feuerwehren wurden für Löscharbeiten hinzugezogen, wobei nach aktuellen Erkenntnissen kein größerer Schaden entstanden ist.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Mittwoch, 25. Juni, auf Donnerstag, 26. Juni, insbesondere in den späten Nachtstunden, im Bereich des Sägewerks in Pielenhofen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden. Jede Beobachtung kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 25.Juni, bemerkte ein 59-jähriger Zeuge in Pielenhofen im Bereich eines Sägewerks eine verdächtige Person. Bei dem Versuch, Altholz in Brand zu setzen, schritt der Unbeteiligte couragiert ein, verständigte die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der vorläufig festgenommene 32-jährige Deutsche wurde durch Beamte des polizeilichen Einzeldienstes übernommen und ist bereits durch unterschiedliche Delikte polizeilich auffällig gewesen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat gegen ihn ein Ermittlungsverfahren mit dem Verdacht der versuchten Brandstiftung eingeleitet. Die örtlichen Feuerwehren wurden für Löscharbeiten hinzugezogen, wobei nach aktuellen Erkenntnissen kein größerer Schaden entstanden ist.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Mittwoch, 25. Juni, auf Donnerstag, 26. Juni, insbesondere in den späten Nachtstunden, im Bereich des Sägewerks in Pielenhofen verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige ungewöhnliche Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden. Jede Beobachtung kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.