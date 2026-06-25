938. Terminhinweis:

Am Samstag, 27. Juni 2026, beteiligt sich das Polizeipräsidium München mit einem Informationsstand am Christopher Street Day (CSD) in München

Der Infostand befindet sich auf der PrideMeile in der Ludwigstraße, zwischen Schellingstraße und Geschwister-Scholl-Platz, an der Standnummer IU-66. Die Standzeiten sind von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben dort die Möglichkeit, sich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Polizeipräsidiums München auszutauschen. Neben Informationen rund um die Arbeit der Münchner Polizei stehen insbesondere die Themen Vielfalt, gegenseitiger Respekt, Ansprechbarkeit der Polizei sowie Prävention und Opferschutz im Mittelpunkt.

Zusätzlich erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Mitmachangebot. So besteht die Möglichkeit, eine Schutzweste der Polizei anzuprobieren und sich einen Eindruck von deren Gewicht und Ausstattung zu verschaffen.

Für Erinnerungsfotos steht außerdem unser Polizei Mini bereit. Auch für die jüngsten Gäste ist etwas geboten: In einem kleinen Parcours können sie mit den beliebten Baby-Racern ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Das Polizeipräsidium München freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie auf interessante Gespräche.