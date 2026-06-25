LKR. NEU-ULM / KEMPTEN. Die Polizeiinspektion Weißenhorn wird ab dem 25.08.2026 offiziell zur Polizeistation umgewandelt. Dieser Schritt ist Teil einer umfassenden Fusion mit der Polizeiinspektion Illertissen, die eine noch leistungsfähigere Polizeidienststelle im südlichen Landkreis Neu-Ulm schaffen soll.

Durch die Anbindung der Polizeistation Weißenhorn an die Polizeiinspektion Illertissen werden Verwaltungsstrukturen verschlankt und Personal gebündelt, um die Polizeipräsenz im Zuständigkeitsbereich zu erhöhen. Ein zentraler Aspekt der Fusion ist die Zusammenlegung des Streifendienstes beider Dienststellen, der bereits ab dem 01.07.2026 von der Polizeiinspektion Illertissen koordiniert wird. Dies ermöglicht einen effizienteren und passgenaueren Personaleinsatz bei polizeilichen Einsatzlagen.

Bis zum 25.08.2026 werden auch alle weiteren Bereiche der beiden Dienststellen sukzessive zusammengeführt. Am Standort Weißenhorn wird künftig der überwiegende Teil der zusammengelegten Verfügungs- und Ermittlungsgruppe der Dienststellen Illertissen und Weißenhorn angesiedelt, die sich unter anderem mit Vermögensdelikten und verkehrspolizeilichen Aufgaben beschäftigt. Trotz der Spezialisierung dieser Gruppe bleibt Weißenhorn ein wichtiger Ansprechpartner für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner betont:

„Ungeachtet ihrer Spezialisierung stehen mit dieser Gruppe in Weißenhorn weiterhin engagierte Polizistinnen und Polizisten bereit, die sich direkt und unmittelbar in der Robert-Bosch-Straße um die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger kümmern.“

Geänderte Öffnungszeiten in Weißenhorn ab 01.07.2026:

Montag bis Donnerstag: 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Freitag: 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr

Außerhalb der genannten Öffnungszeiten erfolgt eine polizeiinterne Weiterleitung der Türklingel sowie der bei der Polizei Weißenhorn eingehenden Anrufe an die Polizeiinspektion Illertissen. Hierdurch ist die Erreichbarkeit für etwaige Anliegen am Polizeistandort Weißenhorn auch außerhalb der Öffnungszeiten jederzeit gewährleistet.

Bei besonderen Veranstaltungen werden die Öffnungszeiten bedarfsangepasst erweitert. Rund um die Uhr ist die Polizei über den Notruf „110“ erreichbar, um bei Bedarf Hilfe durch die nächstgelegene Polizeistreife zu gewährleisten. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).