NIEDERBAYERN. Um bei Ihrer Rückkehr aus dem wohlverdienten Urlaub keine böse Überraschung zu erleben, sollten Sie Ihre vier Wände effektiv schützen.
Das digitale Einbruch-Risiko: Social Media
Ein gepostetes Foto vom Strand oder das Check-in am Flughafen signalisiert weltweit: „Dieses Haus ist derzeit leer.“ Täter nutzen soziale Netzwerke gezielt, um lohnende Objekte und Abwesenheitszeiten auszukundschaften. Goldene Regel: Posten Sie Urlaubsfotos erst, wenn Sie wieder sicher zu Hause sind. Vorfreude ist die schönste Freude, geteilte Freude nach der Reise die sicherste!
Checkliste für ein sicheres Zuhause
- Öffentlichkeit - Keine Abwesenheitsnotizen auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien.
- Briefkasten - Bitten Sie Nachbarn, die Post zu leeren. Ein überquellender Kasten ist ein klares Signal.
- Beleuchtung - Nutzen Sie Zeitschaltuhren für Licht und ggf. Rollläden (nicht dauerhaft geschlossen halten!).
- Sicherung - Fenster, Balkon- und Terrassentüren nicht nur zuziehen, sondern verschließen.
- Nachbarschaft - Informieren Sie Vertrauenspersonen. Eine aufmerksame Nachbarschaft ist der beste Schutz.
Für Fragen zur mechanischen oder elektronischen Sicherung Ihres Hausen beraten Sie die Fachberater Niederbayerischen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kostenlos und produktneutral.
Veröffentlicht: 25.06.2026, 10.00 Uhr