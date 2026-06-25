NIEDERBAYERN. Um bei Ihrer Rückkehr aus dem wohlverdienten Urlaub keine böse Überraschung zu erleben, sollten Sie Ihre vier Wände effektiv schützen.

Das digitale Einbruch-Risiko: Social Media

Ein gepostetes Foto vom Strand oder das Check-in am Flughafen signalisiert weltweit: „Dieses Haus ist derzeit leer.“ Täter nutzen soziale Netzwerke gezielt, um lohnende Objekte und Abwesenheitszeiten auszukundschaften. Goldene Regel: Posten Sie Urlaubsfotos erst, wenn Sie wieder sicher zu Hause sind. Vorfreude ist die schönste Freude, geteilte Freude nach der Reise die sicherste!

Checkliste für ein sicheres Zuhause

Öffentlichkeit - Keine Abwesenheitsnotizen auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien.

- Keine Abwesenheitsnotizen auf dem Anrufbeantworter oder in sozialen Medien. Briefkasten - Bitten Sie Nachbarn, die Post zu leeren. Ein überquellender Kasten ist ein klares Signal.

- Bitten Sie Nachbarn, die Post zu leeren. Ein überquellender Kasten ist ein klares Signal. Beleuchtung - Nutzen Sie Zeitschaltuhren für Licht und ggf. Rollläden (nicht dauerhaft geschlossen halten!).

- Nutzen Sie Zeitschaltuhren für Licht und ggf. Rollläden (nicht dauerhaft geschlossen halten!). Sicherung - Fenster, Balkon- und Terrassentüren nicht nur zuziehen, sondern verschließen.

- Fenster, Balkon- und Terrassentüren nicht nur zuziehen, sondern verschließen. Nachbarschaft - Informieren Sie Vertrauenspersonen. Eine aufmerksame Nachbarschaft ist der beste Schutz.

Für Fragen zur mechanischen oder elektronischen Sicherung Ihres Hausen beraten Sie die Fachberater Niederbayerischen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen kostenlos und produktneutral.

Veröffentlicht: 25.06.2026, 10.00 Uhr