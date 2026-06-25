NEU-ULM. Nach über vier Jahrzehnten im Dienst der Bayerischen Polizei verabschiedete Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner den Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Leitenden Polizeidirektor Michael Keck, in den Ruhestand. In einem feierlichen Festakt am 24.06.2026 im Edwin-Scharff-Haus, der mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Polizei stattfand, wurde die Wertschätzung für die verdienstvolle Laufbahn des scheidenden Dienststellenleiters zum Ausdruck gebracht.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ist für einen Schutzbereich von knapp 125 Quadratkilometern und etwa 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig. Sie zählt mit den Dienststellen in Kempten und Memmingen zu den größten Dienststellen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.



Polizeiarbeit von der Pike auf gelernt

Leitender Polizeidirektor Michael Keck begann seine Karriere bei der Bayerischen Polizei im Oktober 1980 als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Weißenhorn.

Nach Einsätzen in verschiedenen Funktionen bei Dienststellen in Neu-Ulm und dem erfolgreichen Abschluss der Qualifikation für den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2002 an der Hochschule der Polizei in Münster übernahm er für sechs Jahre die Leitung der Polizeiinspektion Kempten. 2010 kehrte er als Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu den Wurzeln seiner Karriere zurück.

Seine Expertise führte ihn 2018 zur Leitung des Sachgebiets für Ordnungs- und Schutzaufgaben sowie Verkehr im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West. Am 01.02.2019 folgte die Ernennung zum Leitenden Polizeidirektor. Seit Februar 2023 stand Michael Keck aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen als Dienststellenleiter erneut an der Spitze der Polizeiinspektion Neu-Ulm, um unter anderem die Organisationsmaßnahme zur Angliederung der Polizeistation Senden an die Polizeiinspektion Neu-Ulm örtlich zu begleiten.

Die herausragende Arbeit der Polizeiinspektion Neu-Ulm zeigt sich auch in den Zahlen: Die Aufklärungsquote liegt mit 69,7 Prozent über dem bayerischen Durchschnitt von 68,1 Prozent und konnte im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte weiter gesteigert werden. Dies ist ein Beleg für die engagierte und erfolgreiche Arbeit des gesamten Teams.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner über seinen Einsatz:

„Herr Keck, Sie sind Polizist mit Leib und Seele – und das über 45 Jahre hinweg. Mit Ihrem Abschied endet Ihre Zeit an der Spitze der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Wir sagen nicht nur ‚Auf Wiedersehen‘, sondern vor allem ‚Herzlichen Dank‘ für Ihr außergewöhnliches Engagement, Ihre Zuverlässigkeit und Ihre Aufgabenbewältigung mit viel Herzblut. Wenn man an Sie denkt, denkt man an Energie und Ausdauer – Eigenschaften, die Sie nicht nur beim Triathlon, Fußball oder im Fitnessstudio, sondern auch jeden Tag im Dienst unter Beweis gestellt haben.“





Thorsten Ritter übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Neu-Ulm

Die Nachfolge tritt zum 01.07.2026 Kriminaloberrat Thorsten Ritter an. Der 51-Jährige begann seine berufliche Laufbahn im Jahr 1992 mit der Ausbildung für den ehemaligen mittleren Dienst bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst folgte die Rückkehr zur Polizeiinspektion Neu-Ulm als Dienstgruppenleiter. Nach Abschluss des Masterstudiums 2016 an der Hochschule der Polizei führte sein beruflicher Weg zum Bayerischen Landeskriminalamt in München und später zur Kriminalpolizeiinspektion Memmingen, die er leitete. In seiner jüngsten Verwendung als kommissarischer Leiter des Sachgebiets für Kriminalitätsbekämpfung beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West fielen einige bedeutende Ermittlungsverfahren in seine Zuständigkeit.

Frau Dr. Claudia Strößner zum zukünftigen Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm:

„Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg als Dienststellenleiter, damit Sie mit Zusammenarbeit und Teamgeist reibungslose Abläufe fördern und stets ein gutes Arbeitsklima sowie klare Prozesse im Blick behalten können. Ihr umfangreicher Erfahrungsschatz über viele Organisationseinheiten der Polizei wird Ihnen hierbei sicher hilfreich sein.“

(PP Schwaben Süd/West)

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