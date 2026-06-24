ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Der seit Mittwochnachmittag vermisste Senior konnte zwischenzeitlich angetroffen werden.
Der Mann wurde nach umfangreichen Suchmaßnahmen dehydriert angetroffen und in ärztliche Behandlung übergeben.
Die Polizei Aschaffenburg bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die die Fahndung unterstützt haben.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.
90-Jähriger vermisst - Wer kann Hinweise geben?
ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Seit Mittwochnachmittag wird ein 90-jähriger Deutscher vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Dem Sachstand nach hat der 90-Jährige seine Wohnanschrift am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, verlassen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.
Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- Circa 165 cm groß
- schlanke Statur
- Halbglatze mit weißen Haaren
- Trägt eine schwarze kurze Hose, ein grünes Poloshirt und Sandalen
Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.