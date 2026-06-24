90-Jähriger vermisst - Wer kann Hinweise geben?

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Seit Mittwochnachmittag wird ein 90-jähriger Deutscher vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach hat der 90-Jährige seine Wohnanschrift am Mittwoch, gegen 15:30 Uhr, verlassen und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Sämtliche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen daher nun auch auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 165 cm groß

schlanke Statur

Halbglatze mit weißen Haaren

Trägt eine schwarze kurze Hose, ein grünes Poloshirt und Sandalen

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.