WALDSASSEN, LKR. TIRSCHENREUTH. Nach dem Fund einer zunächst mutmaßlich funktionsfähigen Maschinenpistole, weiterer verbotener Gegenstände sowie verbotener Pyrotechnik bei einer Fahrzeugkontrolle auf der B299 bei Waldsassen übernahm die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. die weiteren Ermittlungen. Die zwei niederländische Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Am 22. Juni 2026, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei auf der B299 bei Waldsassen einen in den Niederlanden zugelassenen Pkw. Das Fahrzeug war mit zwei niederländischen Staatsangehörigen im Alter von 59 und 35 Jahren besetzt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs stellten die Beamten mehrere verbotene Gegenstände im Sinne des Waffengesetzes fest. Darüber hinaus wurde eine mutmaßlich funktionsfähige Maschinenpistole aufgefunden und sichergestellt. Eine Besitz- oder Erwerbserlaubnis konnten sie dafür nicht vorweisen. Ferner führten die Tatverdächtigen eine große Menge verbotene pyrotechnische Gegenstände in das Bundesgebiet ein.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffen- und Sprengstoffrecht werden von der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf geführt. Bei den Ermittlungen tags darauf, konnte die Maschinenpistole allerdings vorerst als sogenannte Dekorationswaffe eingestuft werden. Eine eindeutige Klassifizierung muss erst die kriminaltechnische Untersuchung ergeben. Nach dem Wegfall des Verbrechenstatbestands wurde die Festnahme der beiden Männer durch die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. aufgehoben. Allerdings wird wegen der anderen Straftaten weiterhin gegen sie ermittelt.