Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Haunstetten – Am Dienstag (23.06.2026) geriet ein 48-Jähriger an der Haltestelle Inninger Straße in einen Streit mit einer Jugendgruppe und wurde im Anschluss leicht verletzt.
Gegen 21.45 Uhr geriet der Mann in einen Streit mit einer mehrköpfigen Jugendgruppe. Diese schlugen ihn im Nachgang. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Jugendlichen unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.
B17 – FR Süden Höhe Stadtgebiet – Am Dienstag (23.06.2026) kam es auf der B17 zu einem Streit zwischen einem 46-jährigen und einem 41-jährigen Autofahrer.
Beide Autofahrer fuhren auf der B17 in Fahrtrichtung Süden. Der 46-Jährige wollte den 41-Jährigen überholen und betätigte daher mehrfach die Lichthupe. Im Anschluss überholte der 46-Jährige den 41-Jährigen auf der rechten Fahrspur. Während des Vorfalls kam es zu gegenseitigen verbalen Beleidigungen zwischen den Autofahrern.
Die Polizei ermittelt gegen den 46-Jährigen nun u.a. wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr. Zudem ermittelt die Polizei gegen den 41-Jährigen wegen des Verdachts der Beleidigung.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323-2510 zu melden.
Der 46-Jährige besitzt die belarussische Staatsangehörigkeit. Der 41-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Am Dienstag (23.06.2026) kam es zu einer Unfallflucht in der Straße Drittes Quergäßchen.
Gegen 07.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fahrzeug und entfernten sich im Nachgang unerkannt.
Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.
Göggingen – Im Zeitraum von Montag (22.06.2026), 20.00 Uhr bis Dienstag (23.06.2026), 17.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz in der Hessingstraße.
Hier beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fahrzeug und entfernten sich im Nachgang unerkannt.
Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500€.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.
Kriegshaber – Am Mittwoch (24.06.2026) versuchte ein 18-Jähriger in der Flandernstraße mehrere Büsche und E-Scooter anzuzünden.
Gegen 00.30 Uhr lief der 18-Jährige mit einer brennenden Fackel durch die Flandernstraße. Mittels dieser Fackel versuchte er mehrere Büsche, sowie abgestellte E-Scooter anzuzünden. Vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich der 18-Jährige zunächst unerkannt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte dieser jedoch angetroffen werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung.
Innenstadt – Am Dienstag (23.06.2026) beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein geparktes Auto in der Schaezlerstraße.
Gegen 12.30 Uhr warf ein unbekannter Täter einen Roller gegen einen geparkten blauen Golf und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.
Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
Stadtbergen – Am Dienstag (23.06.2026) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein geparktes Auto in der Wankelstraße.
Im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr zerkratzten ein oder mehrere unbekannte Täter einen grauen Hyundai an der linken Fahrzeugseite.
Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
Innenstadt – Am Dienstag (23.06.2026) leistete eine 63-Jährige Widerstand und griff Polizeibeamte auf dem Königsplatz an.
Gegen 14.00 Uhr befand sich die 63-jährige Frau im Bereich des Haltstellendreiecks und betätigte mehrfach grundlos den Notrufknopf.
Als die 63-Jährige zum Zwecke der Identitätsfeststellung durch die Einsatzkräfte durchsucht werden sollte, schlug sie mit der Hand gegen den eingesetzten Streifenbeamten.
Die Beamten blieben durch den Vorfall unverletzt.
Die 63-Jährige wurde wegen ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Missbrauchs von Notrufen.
Die 63-Jährige hat die österreichische Staatsbürgerschaft.
Göggingen – Am Dienstag (23.06.2026) leistete eine 47-Jähriger Widerstand und griff Polizeibeamte in der Butzstraße an.
Gegen 09.00 Uhr sollte gegen die 47-jährige Frau ein Haftbefehl vollzogen werden. Die 47-Jährige zeige ein aggressives Verhalten und wehrte sich gegen die Verhaftung. Beim Anlegen der Handfesseln biss sie einen Beamten in den Unterarm.
Der Beamter wurde leicht verletzt.
Die 47-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.
Die 47-Jährige besitzt die türkische Staatsbürgerschaft.
Innenstadt – Am heutigen Mittwoch (24.06.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen am Königsplatz.
Gegen 14.00 Uhr gerieten zwei alkoholisierte 32-Jährige zunächst verbal in Streit, woraufhin einer der beiden den Rollator des anderen in einen Brunnen warf. Die beiden Männer gingen im Anschluss körperlich aufeinander los. Die 32-Jährigen wurden leicht verletzt. Der Rollator wurde nicht beschädigt.
Am Königsplatz Aufhältige sympathisierten zum Teil mit den Männern und mischten sich in die Streitigkeit verbal ein. Die Polizei war aufgrund der aufgeheizten Stimmung und der unübersichtlichen Lage mit zahlreichen Kräften vor Ort.
Zur Verhinderung weiterer Sicherheitsstörungen durch teils massiv alkoholisierte und aggressive Personen wurden gegen 20 Personen Platzverweise für den Bereich des Königsplatzes erteilt. Zwei Personen, darunter auch einer der 32-Jährigen, wurden aufgrund ihres aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen. Eine weitere Person wurde aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden mehrere Polizeibeamte beleidigt.
Die beiden 32-Jährigen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.
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