Haunstetten – Am Dienstag (23.06.2026) geriet ein 48-Jähriger an der Haltestelle Inninger Straße in einen Streit mit einer Jugendgruppe und wurde im Anschluss leicht verletzt.

Gegen 21.45 Uhr geriet der Mann in einen Streit mit einer mehrköpfigen Jugendgruppe. Diese schlugen ihn im Nachgang. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Jugendlichen unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.