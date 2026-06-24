926. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Vergewaltigung – Maxvorstadt

Am Sonntag, 07.06.2026, gegen 03:00 Uhr, befand sich eine 18-jährige Deutsche mit Wohnsitz in Oberbayern in einer Diskothek. Dort wurde sie von zwei bis dato unbekannten Tätern dazu überredet, sich mit ihnen in einen unversperrten Raum in der Nähe zu begeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Beiden die 18-Jährige in dem Raum bedrängten und sie trotz Gegenwehr vergewaltigten. Nach der Tat flüchteten die beiden Täter.

Da eine Freundin der 18-Jährigen kurze Zeit später den Polizeinotruf 110 verständigte, wurden unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Durch den Hinweis einer Mitarbeiterin der Diskothek konnten ein 21-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis Itzehoe und ein 19-Jähriger mit syrischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm durch Polizeibeamte in Tatortnähe erkannt und vorläufig festgenommen werden.

Im Anschluss folgten umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen, z.B. Sicherstellung und Auswertung von Mobiltelefonen und Spurensicherungsmaßnahmen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf Antrag der Staatsanwaltschaft München I einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Untersuchungshaft für beide Tatverdächtige an.

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kommissariat 15 übernommen.

927. Ermittlung eines Tatverdächtigen nach Diebstahl aus einem Pkw – Stadtgebiet München

Am Dienstag, 23.06.2026, befanden sich ein 27- und ein 28-Jähriger, beide mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitzen in Baden-Württemberg, mit einem Pkw an mehreren Örtlichkeiten im Stadtgebiet. An einer Abstellörtlichkeit wurden aus dem Pkw auf bislang unbekannte Art mehrere Gegenstände entwendet. Nach einiger Zeit bemerkten die beiden Männer das Fehlen der Gegenstände. Da sich darunter auch Kopfhörer befanden, konnte der 27-Jährige diese orten. Anschließend informierte er den Polizeinotruf 110.

Die Lokalisierung der Kopfhörer führte gegen 22:20 Uhr zu einer Wohnung in Milbertshofen-Am Hart. Dort konnten Polizeibeamte einen 36-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit als Tatverdächtigen des Diebstahls antreffen.

In einem Zimmer konnten sämtliche aus dem Fahrzeug entwendeten Gegenstände aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 36-Jährige wurde wegen des Diebstahls aus dem Kraftfahrzeug angezeigt.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

928. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Obergiesing

Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 12:30 Uhr, befand sich eine 24-jährige Paketzustellerin im Rahmen ihrer Tätigkeit in Obergiesing. Dort übergab sie einem Empfänger vor dem Zustellfahrzeug ein Paket. Im Zuge dessen berührte der Mann die 24-Jährige oberhalb der Kleidung unsittlich am Oberschenkel. Nach Aufforderung dies zu unterlassen, begab sich die 24-Jährige in das Zustellerfahrzeug.

Dort berührte sie der Täter erneut unsittlich mit der Hand oberhalb ihrer Kleidung am Gesäß. Anschließend entfernte sich der Täter vom Fahrzeug. Die 24-Jährige informierte umgehend den Polizeinotruf 110.

Die eingesetzte Polizeistreife der Münchner Polizei konnte den Tatverdächtigen, einen 60-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München, an seiner Wohnanschrift antreffen und festnehmen. Er wurde für die weitere Sachbearbeitung zu einer Polizeiinspektion gebracht und wegen der sexuellen Belästigung angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

929. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Altstadt

Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 20:25 Uhr, befand sich eine 17-Jährige mit serbischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München auf der Treppe des U-Bahnhofs Sendlinger-Tor auf dem Weg zur Oberfläche. Als sie dort an einem Jugendlichen vorbeiging, fasste ihr dieser unsittlich oberhalb der Kleidung an ihr Gesäß. Nachdem sie den Jugendlichen daraufhin ansprach, beleidigte er die 17-Jährige verbal.

Die 17-Jährige wandte sich umgehend an eine in der Nähe befindliche Streife der U-Bahn-Wache, welche den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizeistreife festhielt.

Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den Jugendlichen fest und verbrachte ihn auf eine Polizeiinspektion.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz im Landkreis Ebersberg.

Der 16-Jährige wurde wegen der sexuellen Belästigung und der Beleidigung auf sexueller Grundlage angezeigt. Seine Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

930. Staatsschutzrelevantes Delikt – Neuhausen

Am Montag, 22.06.2026, gegen 20:00 Uhr, gerieten ein 55-Jähriger mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München und ein 41-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München auf einem Tankstellengelände zunächst in einen verbalen Streit.

Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten. Dabei wurden beide Beteiligte leicht verletzt.

Während dieser Auseinandersetzung, beleidigte der 55-Jährige den 41-Jährigen zudem antisemitisch und fremdenfeindlich.

Beide Tatverdächtige wurden wegen der wechselseitigen Körperverletzung angezeigt. Zudem wurde der 55-Jährige wegen Beleidigung angezeigt.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Leonrodstraße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

931. Größerer Polizeieinsatz nach vermisster Person – Englischer Garten

Am Dienstag, 23.06.2026, gegen 20:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 verständigt, da ein 36-jähriger jemenitischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck nach einem Badeaufenthalt im Bereich des Eisbachs vermisst wurde.

Ein Freund des Vermissten berichtete, dass der 36-Jährige gegen 18:45 in den Eisbach gestiegen sei und sich bis zu einer ihm unbekannten Brücke treiben lassen wollte. Dies hatte er zuvor bereits einmal getan und sei danach fußläufig selbstständig zurückgekehrt. Seine persönlichen Gegenstände samt Bekleidung hatte der 36-Jährige zurückgelassen.

Sofort nach Bekanntwerden des Sachverhalts wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben mehreren Polizeistreifen kamen Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, eine Polizeidrohne, ein Hubschrauber sowie Kräfte der Berufsfeuerwehr mit Tauchern zum Einsatz. Zudem wurden mögliche Aufenthaltsorte der vermissten Person überprüft und Fahndungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Rahmen der Suchmaßnahmen wurde die vermisste Person gegen 21:25 Uhr durch Polizeikräfte an ihrer Wohnanschrift im Landkreis Fürstenfeldbruck wohlbehalten angetroffen. Hinweise auf eine Gefährdung oder Verletzungen ergaben sich nicht.

Die Polizei München weist in diesem Zusammenhang auf mögliche Gefahren beim Baden in Seen und Flüssen hin:

https://www.stmi.bayern.de/kampagnen-und-aktionen/sicher-am-und-im-wasser/#c6507