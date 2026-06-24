REGENSBURG. Ein Nichtschwimmer ist am Dienstagabend in der Donau ertrunken. Bereits nach wenigen Augenblicken war der Nichtschwimmer nicht mehr an der Wasseroberfläche zu sehen. Nach mehreren Stunden aufwändiger Suche konnte er nur noch leblos geborgen werden.

Ein 26-jähriger Syrer ist am Dienstagabend gegen 17:50 Uhr im Bereich der Nibelungenbrücke in die Donau zum Baden gegangen. Der Mann konnte nicht schwimmen und ist nach Zeugenaussagen bereits nach wenigen Augenblicken von der Wasseroberfläche verschwunden. Die groß angelegte Absuche der Rettungsdienste dauerte unter Einsatz von Hubschrauber und mehrerer Suchboote bis in die Abendstunden. Gegen 20:30 Uhr konnte der Mann mittels Sonar unter Wasser geortet werden. Reanimationsversuche nach der Bergung blieben erfolglos.

Die Polizei weist für ein sicheres Badeerlebnis darauf hin: