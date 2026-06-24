ROHRDORF, LKR. ROSENHEIM. Am Montagabend, den 22. Juni 2026, brannte ein Schuppen nahe der Kreisstraße RO26 in Rohrdorf. Ein Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wald konnte verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim führt die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Montagabend (22. Juni 2026), gegen 18.30 Uhr, wurde an die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd der ein Brand an einem Schuppen nahe der Kreisstraße RO26 in Rohrdorf mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehr Rohrdorf stand der Schuppen bereits im Vollbrand. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Übergreifen des Feuers auf den angrenzenden Wald verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Brannenburg. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahmen wenig später den Tatort. Die weiteren Ermittlungen werden, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Rosenheim fortgeführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem vorsätzlichen Brandstiftungsdelikt ausgegangen. Bereits am 23. April diesen Jahres hatte es bei Rohrdorf an einem Waldgebiet südlich der BAB A8 gebrannt. Mögliche Zusammenhänge mit diesem und vorangegangenen Bränden werden überprüft.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind am Montagabend, den 22. Juni 2026, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr im südlichen Bereich von Rohrdorf, nahe der Kreisstraße RO26 verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.