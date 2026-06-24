LUDWIGSSTADT / STEINBACH A.WALD, LKR. KRONACH. Betrüger versuchten in den vergangenen Tagen, unbescholtene Bürger um ihr Erspartes zu bringen. In zwei Fällen gelang ihnen dies. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, riefen falsche Polizeibeamte bei einer Rentnerin aus Ludwigsstadt an. Sie erzählten ihr die Lügengeschichte, ein Einbrecher sei festgenommen worden. Bei diesem habe man einen Zettel gefunden, auf dem ihr Name und ihre Adresse notiert gewesen seien. Nun müssten ihre Wertgegenstände abgeholt und gesichert werden. Nur wenige Minuten später klingelte es bereits an der Haustür der Frau im Felsenweg in Ludwigsstadt. Gutgläubig ließ die Seniorin den Mann ins Haus. Während der falsche Polizeibeamte vermeintliche Tipps zum Einbruchsschutz gab, steckte er unbemerkt verschiedene Gegenstände ein. Als die Frau ihrem Nachbarn durch das Fenster zuwinkte, ergriff der Betrüger die Flucht.

Kurze Zeit später, gegen 18 Uhr, klingelten zwei Männer an der Haustür über 80-jährigen Mann in der Berliner Straße in Steinbach am Wald. Sie gaben sich als Vertreter einer Versicherung aus und baten den Mann, sie ins Haus zu lassen. Durch geschickte Gesprächsführung überredeten sie den Senior dazu, ihnen seine Wertgegenstände zu zeigen und zu übergeben, damit diese registriert und vor Diebstahl geschützt werden könnten. Nachdem die beiden Betrüger Gegenstände und Bargeld im Wert von über 10.000 Euro erlangt hatten, flüchteten sie.

Die Tatverdächtigen werden als etwa 25 beziehungsweise 50 Jahre alte Männer beschrieben.

Im selben Zeitraum erhielt mindestens ein weiterer Mann aus Ludwigsstadt einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. In diesem Fall kam es jedoch glücklicherweise nicht zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Sachbearbeitung übernommen und sucht Zeugen.

Wer hat im Felsenweg in Ludwigsstadt oder in der Berliner Straße in Steinbach am Wald verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.