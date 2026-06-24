Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Coburg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

RÖDENTAL, LKR. COBURG. Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Bahnhof in Rödental am Montagabend befinden sich zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Coburg und die Kriminalpolizei Coburg ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und des versuchten Raubes.

Gegen 18.30 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle Coburg die Mitteilung über eine Auseinandersetzung im Bereich des Parkplatzes am Bahnhof auf dem Weg zu den Gleisen ein. Beim Eintreffen der Polizeistreifen gab ein 21-jähriger Mann an, kurz zuvor von mehreren Männern angegriffen worden zu sein.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen mutmaßlich drei Männer die Herausgabe der Umhängetasche des 21-jährigen Geschädigten gefordert und nach dessen Weigerung Pfefferspray gegen ihn eingesetzt haben. Nachdem der Mann zu Boden gegangen war, sollen die mutmaßlichen Täter auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben. Dabei sollen sie versucht haben, dessen Umhängetasche zu entreißen, was ihnen aufgrund der Gegenwehr des Angegriffenen jedoch misslang.

Der 21-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen sowie Prellungen und musste medizinisch versorgt werden. Im weiteren Verlauf kam er wegen eines Knochenbruchs im Bereich eines Auges zur Behandlung in eine Fachklinik.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen identifizierten Polizeibeamte noch am Montagabend zwei Tatverdächtige. Dabei handelt es sich um einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurden die beiden Tatverdächtigen am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ jeweils Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und des versuchten Raubes.

Die Kriminalpolizei Coburg führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Coburg. Insbesondere die Identität eines möglichen weiteren Beteiligten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.