24.06.2026, Polizeipräsidium Unterfranken
ZELLINGEN, OT RETZBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Dienstagmittag wird eine 66-jährige Frau vermisst. Die Polizei Karlstadt ist auf der Suche nach der Vermissten und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.
Die 66-jährige Edith Kuhn hat ihre Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße am Dienstagmittag, gegen 13:30 Uhr, mit ihrem Pkw verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Dem Sachstand nach könnte sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei sucht nach der Vermissten und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:
- Circa 175 cm groß
- Schlank
- Blonde Haare
- Trägt eine schwarze Brille
- Ist möglicherweise mit einem blauen VW Golf IV mit dem amtlichen Kennzeichen MSP-E606 unterwegs
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.