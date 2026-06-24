Die 66-jährige Edith Kuhn hat ihre Wohnung in der Konrad-Adenauer-Straße am Dienstagmittag, gegen 13:30 Uhr, mit ihrem Pkw verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Dem Sachstand nach könnte sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei sucht nach der Vermissten und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 175 cm groß

Schlank

Blonde Haare

Trägt eine schwarze Brille

Ist möglicherweise mit einem blauen VW Golf IV mit dem amtlichen Kennzeichen MSP-E606 unterwegs

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.