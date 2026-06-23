DINGOLFING, OT KRAUTAU. Nach einem größeren Polizeieinsatz am frühen Nachmittag (23.06.2026) haben hinzugezogene Spezialkräfte den 26-jährigen Randalierer in Gewahrsam genommen.

Gegen 14.00 Uhr verständigte die Schwester des 26-Jährigen über Notruf die Einsatzzentrale, dass dieser sie mit einem Baseballschläger bedroht haben soll und Gegenstände nach ihr bzw. Gegenstände aus dem Haus warf und sich sehr aggressiv verhalten würde. Die Angehörigen konnten sich schließlich außer Haus in Sicherheit bringen.

Nachdem der Mann den Aufforderungen der Einsatzkräfte nicht nachkam, das Anwesen zu verlassen und es konkrete Hinweise auf eine Langwaffe gab, wurden Spezialkräfte mittels Polizeihubschrauber aus München angefordert. Der Bereich um das Wohnanwesen ist zuvor von zahlreichen Einsatzkräften großräumig abgesperrt worden. Eine Gefahr für Bevölkerung konnte ausgeschlossen werden.

Gegen 16.30 Uhr haben Spezialkräfte den Mann in dem Anwesen widerstandslos festgenommen. Er wurde dabei leicht verletzt. Der 26-Jährige ist nach ärztlicher Versorgung aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Fachklinik eingewiesen. Gegen ihn werden Ermittlungen, u. a. wegen Bedrohung, geführt. In dem Wohnanwesen wurde ein Luftdruckgewehr mit Zieleinrichtung sichergestellt.

Sämtliche Verkehrssperren sind zwischenzeitlich wieder aufgehoben.

Veröffentlicht: 23.06.2026, 17.30 Uhr