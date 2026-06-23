URSENSOLLEN, LKR. AMBERG-SULZBACH. Nach dem Vollbrand einer Lagerhalle in Ursensollen kam es in zwei Fällen zu einem erneuten Eindringen in das Gebäude und einer weiteren, kleineren Brandsetzung im Umfeld des Tatortes. Zwei 17-Jährige wurden schließlich auf frischer Tat vorläufig festgenommen und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt.

Am 12.06.2026 gegen 21:15 Uhr wurde der Polizei ein Dachstuhlbrand in der Kolpingstraße in Ursensollen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Lagerhalle bereits in Vollbrand. In der Halle befanden sich unter anderem ein Lastkraftwagen, verschiedene Werkzeuge, Holzmöbel sowie Gasflaschen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Löscharbeiten und ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen der Brandfahnder der Kriminalpolizei Amberg wurden im Umfeld des Brandortes, insbesondere im Bereich einer Sitzecke an der Gebäuderückseite, mehrere kleinere Brandstellen festgestellt. Zudem wurde in einem nahegelegenen Gebüsch ein benutzter Feuerlöscher aufgefunden und sichergestellt. Darüber hinaus konnten weitere Gegenstände im Umfeld des Tatortes sichergestellt werden, die Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gaben.

Nach dem Vollbrand wurde das Gelände erneut unbefugt betreten. Im Zuge der fortgesetzten Ermittlungen und Überwachungsmaßnahmen wurde schließlich erneut eine Brandsetzung im Umfeld des Objekts festgestellt. Im Rahmen dieses Ereignisses konnten durch einen in Freizeit befindlichen Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Amberg vor Ort zwei 17-jährige Tatverdächtige auf frischer Tat vorläufig festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen tschechischen und einen deutschen Staatsangehörigen.

Die weiteren Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung wurden durch die Kriminalpolizei Amberg übernommen. Nachdem sich der Verdacht der Brandstiftung in der Lagerhalle gegen die o. g. Tatverdächtigen im Laufe der Ermittlungen erhärtete, wurden die beiden 17-Jährigen am 19.07.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle. Im Anschluss wurden beide in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg dauern weiterhin an und erfolgen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg.