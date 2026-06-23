Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
Innenstadt – Am Sonntag (21.06.2026) kam es in einer Arbeiterunterkunft in der Auenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt fünf Personen. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde gegen 01.15 Uhr ein 29-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt.
Der 29-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellem Kenntnisstand bestand keine akute Lebensgefahr.
Ein weiterer Beteiligter, ein 40-jähriger Mann, wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Drei weitere, mutmaßlich an der Auseinandersetzung beteiligte Personen konnten unmittelbar nach dem Vorfall nicht mehr angetroffen werden und sind derzeit flüchtig. Der genaue Tathergang ist aktuell ebenfalls Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts.
Alle Personen besitzen die georgische Staatsangehörigkeit.
Innenstadt – Bereits am Sonntag (14.06.2026) im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 19.15 Uhr beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter neun Fahrzeuge in der Reischlestraße.
Der unbekannte Täter zerkratzte diese im Tatzeitraum mit einem nicht näher bekannten Gegenstand. An den Fahrzeugen entstand eine Gesamtschadenshöhe im unteren fünfstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung in mehreren Fällen.
Zeugen, welche im Tatzeitraum relevante Wahrnehmungen getroffen haben oder Personen, deren Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.
Augsburg – Bereits am Sonntag (14.06.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Aufsitzrasenmäher samt Anhänger und fuhren damit im Gögginger Wäldchen umher.
Gegen 20.15 Uhr wurde der Polizei ein brennender Aufsitzrasenmäher im Gögginger Wäldchen mitgeteilt. Dieser wurde offenbar durch die unbekannten Täter gegen einen Baum gefahren und brannte anschließend auf Grund der Kollision aus. Die Feuerwehr konnte den Brand ohne weiteren Schaden an der Flora löschen.
Im Vorfeld beobachtete ein Passant mehrere Jugendliche, welche mit dem Aufsitzrasenmäher durch das Waldstück fuhren.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachts des Diebstahls.
Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag.
In diesen Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd um Mithilfe. Gesucht wird der Eigentümer des Aufsitzrasenmähers und des dazugehörigen Anhängers. Der Eigentümer und Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 melden.
Innenstadt – Am Montag (22.06.2026) entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Bierdosen aus einer Tankstelle am Leonhardsberg und flüchtete danach unerkannt.
Gegen 21.00 Uhr betrat der unbekannte Täter die Tankstelle, nahm die Getränke an sich und verließ die Tankstelle. Ein 52-Jähriger versuchte noch den unbekannten Täter aufzuhalten. Da dieser ihn jedoch verbal bedrohte, gelang dem Täter die Flucht.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen räuberischen Diebstahls.
Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:
Circa 20 Jahre alt
Trug ein graues T-Shirt und eine hellblaue Jeanshose
Führte einen schwarzen Rucksack mit sich
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.
Universitätsviertel – Bereits am Samstag (20.06.2026) entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Gitarre.
Gegen 14.45 Uhr stellte ein 38-Jähriger seine Gitarre der Marke Kazuo Sato vor einem Supermarkt in der Professor-Messerschmitt-Straße ab, um einer gestürzten Person zu helfen.
Als der 38-Jährige im Anschluss zu seiner Gitarre zurückkehrte, bemerkte er, dass die entwendet wurde.
Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Wert.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.
B17 FR Süden/Höhe Messe – Am Montag (22.06.2026) kam es auf der B17 zu einer Verkehrsunfallflucht.
Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 39-jähriger Autofahrer die B17 in Fahrtrichtung Süden auf dem linken Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Täter befuhr mit seinem Baustellenfahrzeug samt Anhänger zeitgleich die rechte Fahrspur.
Auf Höhe der Anschlussstelle Messe geriet der unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug auf die linke Spur, woraufhin es zur Kollision zwischen dem Anhänger und dem Auto des 39-Jährigen kam.
Der unbekannte Täter entfernte sich im Anschluss unerkannt.
Der 39-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der APS Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden.
Innenstadt – Am Montag (22.06.2026) kam es auf der Roten-Torwall-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.
Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 41-jähriger Autofahrer die linke Spur auf der Rote-Torwall-Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Ein bislang unbekannter Täter befuhr mit seinem Auto zeitgleich die rechte Spur. In der Kurve zur Eserwallstraße geriet der unbekannte Täter auf die Fahrspur der 41-Jährigen. Diese wich aus und kollidierte mit einer Ampel.
Der unbekannte Täter entfernte sich im Nachgang unerkannt.
Die 41-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.
Das Fahrzeug der 41-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 10.000€.
Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun u.a. wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.
Kühbach – Am Dienstag (23.06.2026) geriet die Lagerhalle einer Zimmerei in der Mühlenstraße in Brand. Ein 39-Jähriger wurde leicht verletzt.
Gegen 00.45 Uhr stellte ein Mitarbeiter den Brand fest und alarmierte den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde zeitweise die in unmittelbarer Nähe verlaufende Bahnstrecke gesperrt. Der 39-Jährige Mitarbeiter wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
B17 FR Norden/Höhe Königsbrunn – Am Montag (22.06.2026) kam es auf der B17 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos.
Gegen 09.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger die Auffahrtsspur an der Anschlussstelle Königsbrunn Süd. Am Ende der Spur wechselte er von dieser auf den ganz linken Fahrstreifen. Diesen befuhr ein 29-Jähriger zeitgleich mit seinem Auto. Der 29-Jährige nahm den 55-Jährigen Autofahrer noch wahr, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen. In Folge dessen kollidierte der 29-Jährige mit dem Heck des Fahrzeugs des 55-Jährigen. Das Fahrzeug des 29-Jährigen überschlug sich auf Grund dessen und schleuderte über die gesamte Fahrbahn.
Der 55-Jährige blieb durch den Unfall unverletzt. Der 29-Jährige, sowie ein 32-jähriger und ein 55-jähriger Mitinsasse konnten sich selbstständig aus dem überschlagenen Auto befreien. Alle drei wurden durch den Unfall lediglich leicht verletzt.
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 89.000€.
Die B17 war für die Dauer der Unfallaufnahme rund 2 Stunden gesperrt.
Die Polizei ermittelt gegen den 55-Jährigen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Der 55-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
B17 FR Norden – Am 21.06.2026 (Sonntag) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17, Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Oberottmarshausen und Königsbrunn Süd.
Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Autofahrerin die B17 und verlor hierbei aufgrund herrschenden Platzregens und Aquaplanings die Kontrolle über ihr Fahrzeug.
Das Auto drehte sich um die eigene Achse prallte in der Folge gegen einen Baum und Buschwerk und kam anschließend in einem Grünstreifen zum Stehen.
Die 41-jährige Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die Reifen des Autos nicht die Mindestprofiltiefe aufwiesen.
Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.
Die Autobahnpolizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach der Straßenverkehrsordnung.
Die Autofahrerin hat die deutsche Staatsbürgerschaft.
Aichach – Am Montag (22.06.2026) war ein 36-jähriger Mann unter Drogeneinfluss in der Industriestraße mit einem Transporter unterwegs.
Gegen 08:45 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte der 36-Jährige drogentypisches Verhalten.
Zudem transportierte der Mann in seinem Transporter Gefahrgut ohne die notwendigen Beförderungspapiere.
Die Polizei unterband die Weiterfahrt, veranlasste eine Blutentnahme bei dem 36-Jährigen und stellte den Fahrzeugschlüssel sicher.
Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie nach dem Gefahrgutbeförderungsgesetz.
Der 36-Jährige hat die bosnisch-herzegowinsiche Staatsbürgerschaft.
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