REGENSBURG. Am Dienstag, den 16. Juni endete eine Auseinandersetzung zwischen vier Männern mit zwei Festnahmen. Ein 25-jähriger Somalier und ein 19-jähriger Äthiopier wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen einem versuchten Tötungsdelikt ermittelt. Ein 39-jähriger Iraner wurde schwer verletzt.

Zwei Iraner, ein 39-Jähriger und ein 37-Jähriger, hielten sich am Dienstagabend, gegen 22:30 Uhr, in der Albertstraße im Bereich des Busbahnhofs auf. Ein 25-jähriger Somalier und ein 19-jähriger Äthiopier gerieten mit den beiden in Streit, bei welchem die beiden Iraner verletzt wurden. Einer von ihnen schwer. Im Rahmen der Fahndung konnte unter Zuhilfenahme der polizeilichen Videoüberwachung bereits nach wenigen Minuten die beiden Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden die beiden im Laufe des Mittwochs dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen zwei Beschuldigte einen Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.