BERNBEUREN, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Montagmorgen, 22. Juni 2026, geriet eine 85-jährige Frau beim Schwimmen im Haslacher See in eine Notsituation und ging unter. Nachdem Helfer sie aus dem See geborgen hatten, kam die Seniorin mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum, wo sie jedoch im Laufe des Tages verstarb. Die Kriminalpolizei Weilheim führt jetzt die Untersuchungen in dem Fall.

Eine 85-jährige Frau aus Baden-Württemberg war am gestrigen Morgen (22.06.2026) gegen 08.45 Uhr gemeinsam mit einer Angehörigen beim Schwimmen im Haslacher See (Gemeindebereich Bernbeuren), als sie plötzlich in Not geriet und schließlich im Wasser unterging.

Der Begleiterin gelang es durch Hilferufe, weitere Badegäste auf die Situation aufmerksam zu machen. Von diesen Helfern wurde die 85-Jährige aus dem Wasser gerettet, ans Ufer gebracht und sofort mit Reanimationsmaßnahmen begonnen.

Mit dem Rettungshubschrauber wurde die leblose Frau in das Unfallklinikum nach Murnau gebracht, wo sie aber leider im Laufe des Nachmittages verstarb. Die Polizei wurde dann erst informiert. Die Untersuchungen führt jetzt die Kriminalpolizei Weilheim. Dabei ergaben sich erste Hinweise, dass die Verstorbene möglicherweise aufgrund einer internistischen Erkrankung in die Notsituation geriet.