NÜRNBERG. (585) Dank eines aufmerksamen Zeugen nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West in der Nacht auf Dienstag (23.06.2026) einen mutmaßlichen Fahrraddieb im Nürnberger Norden fest.

Gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge über den Polizeinotruf mehrere verdächtige Personen in der Roritzerstraße. Zudem waren auffällige Geräusche wahrnehmbar, die auf einen Fahrraddiebstahl hindeuteten. Daraufhin wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Im Rahmen dieser Maßnahmen sollte gegen 01:40 Uhr ein 23-jähriger deutscher Fahrradfahrer kontrolliert werden. Als die eingesetzten Beamten den Mann ansprachen, versuchte er sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch gestellt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Tatverdächtige keine glaubhaften Angaben zur Herkunft des mitgeführten Fahrrades machen. Zudem führte er typisches Aufbruchswerkzeug mit sich. An dem hochwertigen Fahrrad wurden frische Aufbruchspuren festgestellt, die auf einen kurz zuvor begangenen Diebstahl hindeuteten. Das Fahrrad sowie das Werkzeug wurden als Beweismittel sichergestellt.

Gegen den 23-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.



Erstellt durch: Alexander Greil / bl