BERCHING, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. In der Zeit von 19.06.2026, 13:00 Uhr bis 22.06.2026, 07:00 Uhr kam es in Berching in der Regens-Wagner-Straße zu einem Einbruch in eine Behindertenwerkstatt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Mitarbeiter der Einrichtung stellten bei Arbeitsbeginn fest, dass das Außenlicht am Nebeneingang beschädigt bzw. abgeschlagen worden war. Beim Betreten des Gebäudes bemerkten sie, dass Tresore gewaltsam geöffnet wurden. Die beiden Mitarbeiter verließen daraufhin umgehend die Werkstatt und verständigten die Polizei. Als die Polizei das Gebäude betrat, konnten im gesamten Objekt zahlreiche Einbruchsspuren festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Wer im genannten Zeitraum in der Regens-Wagner-Straße in Berching verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegen.