922. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Diebstahl aus Automaten – Maxvorstadt

Am Montag, 22.06.2026, gegen 22:30 Uhr, konnte ein Verantwortlicher eines mit Selbstbedienungsautomaten betriebenen Kiosks über die Videokamera einen Mann dabei beobachten, wie dieser versuchte, mit Hilfe eines Metalldrahts Ware aus einem Verkaufsautomaten herauszuziehen. Daraufhin verständigte er den Polizeinotruf 110.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Tatverdächtige, ein 35-Jähriger mit ungarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, noch im E-Kiosk festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnte das Tatmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 35-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird heute im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

923. Badeunfall – Oberschleißheim

Am Montag, 22.06.2026, gegen 14:30 Uhr, ging ein 73-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München gemeinsam mit einem Begleiter zum Schwimmen in die Ruderregatta in Oberschleißheim. Nach kurzer Zeit trennte sich der 73-Jährigen von seinem Begleiter und schwamm wieder in Richtung Ufer.

Einige Zeit später stellte ein weiterer Zeuge den 73-Jährigen leblos im Wasser fest. Dieser und weitere hinzugekommenen Helfer sowie der später hinzugekommene Begleiter des 73-Jährigen leisteten umgehend Erst Hilfe und begannen mit Reanimationsmaßnahmen und verständigten den Notruf.

Nach Eintreffen des Rettungsdienstes wurde der 73-Jährige mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er infolge des Ereignisses.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

Das Kommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Ruderregattastrecke (Oberschleißheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 12, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

924. Brandlegung in einer Turnhalle – Lehel

Am Montag, 22.06.2026, gegen 18:30 Uhr, löste die Brandmeldeanlage eines leerstehenden Schulgebäudes aus. Daraufhin begaben sich eine Vielzahl an Kräften der Berufsfeuerwehr München und mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort.

Vor Ort konnte durch die Feuerwehr ein Brand in der leerstehenden Turnhalle festgestellt werden. Dieser konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Durch den Brand sowie den dadurch verursachten Rauch entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

Anhaltspunkte sprechen für eine vorsätzliche Brandstiftung durch einen bislang unbekannten Täter.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Oettingenstraße, Lerchenfeldstraße und Prinzregentenstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

925. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Am Riesenfeld

Am Montag, 22.06.2026, gegen 17:20 Uhr, fuhr eine 42-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Lancia Pkw auf dem Georg-Brauchle-Ring in westliche Richtung.

Unmittelbar hinter ihr fuhr eine 57-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Mazda Pkw.

Auf Höhe der Olympiahalle musste die 42-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dabei fuhr die 57-Jährige frontal mit ihrem Pkw auf das Fahrzeug der 42-Jährigen auf.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 57-Jährige schwer verletzt und nach notärztlicher Behandlung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 42-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung.

Der Pkw der 57-Jährigen wurde total beschädigt. Der Pkw der 42-Jährigen wurde schwer beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war lediglich ein Fahrstreifen des Georg-Brauchle-Rings in westlicher Richtung befahrbar. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.