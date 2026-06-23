HAUSEN, LKR. KEHLHEIM. Unbekannte Tatverdächtige haben am Dienstag (23.06.2026) in den frühen Morgenstunden Uhr einen hochwertigen Audi Q5 in der Kirchstraße entwendet. Das Fahrzeug war versperrt im Hof des Besitzers geparkt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, im Tatzeitraum zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr, haben bislang unbekannte Tatverdächtige den Audi, welcher einen geschätzten Zeitwert von ca. 28.000 EUR hat, entwendet. Die Täter nutzten offenbar die im Pkw verbaute Keyless-Go-Technik zur Tatausführung, da sich beide Schlüssel noch beim Geschädigten befinden.

Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Landshut unter 0871/9252-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Folgende Sicherheitstipps empfiehlt die Polizei, für Besitzer von Fahrzeugen mit Keyless-Komfort-Schließsystem: