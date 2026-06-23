UNTERDIETFURT, LKR. ROTTAL-INN. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 21.06.2026, kam es in Unterdietfurt zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf soll ein 25-jähriger Deutscher einen 26-jährigen Deutschen mit einem Pkw erfasst haben. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen.

Gegen 00:20 Uhr gerieten ein 26-Jähriger und ein 25-Jähriger auf einer Feier in Streit. Der 26-Jährige entfernte sich anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen folgte ihm der 25-Jährige mit seinem BMW über einen Feldweg. Hierbei soll der 25-Jährige mit dem Pkw auf den 26-Jährigen zugefahren sein und diesen erfasst haben. Der 26-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen.

Im Anschluss entfernte sich der 25-Jährige mit seinem Fahrzeug. Im Rahmen der Fahndung konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der BMW wurde sichergestellt.

Am Montag, 22.06.2026, wurde der 25-Jährige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Landshut vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens und zu den Hintergründen der Tat werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut geführt.

Veröffentlicht: 23.06.2026, 10.05 Uhr