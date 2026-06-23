DÖHLAU, LKR. HOF. Unbekannte Täter entwendeten aus einem Solarpark eine große Menge Kupferkabel und verursachten dabei einen hohen Schaden. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen Anfang Juni und Montag, 22. Juni 2026, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Solarpark zwischen den Ortsteilen Kautendorf und Neutauperlitz. Im Rahmen von Wartungsarbeiten stellten Elektriker fest, dass an mehreren Reihen von Photovoltaikmodulen die Verkabelung fehlte.

Die Täter entwendeten rund 35 Kilometer Kupferkabel. Der Entwendungsschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Möglicherweise erfolgte der Abtransport des Diebesgutes mit einem größeren Fahrzeug.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Solarparks nördlich von Kautendorf bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.