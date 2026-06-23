GDE. ROTTHALMÜNSTER, LKR. PASSAU. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind am Montag, 22.06.2026, zu einem schweren häuslichen Unfall im Gemeindegebiet alarmiert worden.

Ein 83-jähriger Mann, der zuletzt am späten Nachmittag lebend gesehen wurde, ist von den verständigten Einsatzkräften gegen 22.00 Uhr auf einem Grundstück leblos neben einer Leiter aufgefunden worden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der 83-Jährige beim Kirschenpflücken aus rund 5 Metern Höhe von der Leiter gestürzt sein. Ob der Sturz oder eine Vorerkrankung ursächlich für den Tod des Mannes war, ist Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen; Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung liegen nicht vor.

Veröffentlicht: 23.06.2026, 09.50 Uhr