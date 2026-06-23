ERHARTING, LKR. MÜHLDORF AM INN. Im Zeitraum von 21. bis 22. Juni 2026 brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten des Rathauses der Verwaltungsgemeinschaft Rohrbach ein. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam im Zeitraum von Sonntag, 21.Juni, auf Montag, 22. Juni 2026, in das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Rohrbach in Erharting ein. Die Einbrecher gingen gezielt einen Tresor an, scheiterten jedoch an dessen Hülle. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen werden, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf geführt.

Dabei bitten die Kriminalermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Zusammenhang mit dem Einbruch im Zeitraum von Sonntag (21. Juni 2026) auf Montag (22. Juni 2026) am Rathaus in Erharting verdächtige Wahrnehmungen gemacht - vor allem bzgl. abgestellter Fahrzeuge oder Personen?

Wem sind bereits in der Zeit vor dem Einbruch im Umfeld des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08631 / 3673-0 bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.