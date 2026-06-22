HERGATZ. Am Montagvormittag kam es auf der St 2003 zwischen der Abzweigung B12 und Wangen zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw, welcher aufwendig geborgen werden musste.

Gegen 11:40 Uhr befuhr der 34-jährige syrische Lkw-Fahrer mit seinem Kühl-Lkw die St 2003 von der B12 kommend in Richtung Wangen. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 34-Jährige mit seinem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, sodass der Lkw nach rechts kippte und auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Anschließend konnte sich der Fahrer selbst befreien und er blieb unverletzt. Am Lkw, welcher mit vier Paletten Nahrungsmittel beladen war, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Der Lkw musste anschließend aufwendig geborgen werden. Hierzu wurde die Staatstraße bis etwa 16:30 Uhr gesperrt. Neben den Polizeistreifen waren der Rettungsdienst Lindenberg , sowie die Feuerwehren Wohmbrechts, Maria-Thann, Heimenkirch und Opfenbach mit ca. 65 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Polizeiinspektion Lindenberg geführt. (PI Lindenberg)